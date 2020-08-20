Beşiktaş'ta çakarlı araç denetimi - Son Dakika

Beşiktaş'ta çakarlı araç denetimi

İSTANBUL - Beşiktaş'ta, trafikte usulsüz çakar ve siren kullanımına karşı uygulama gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde trafikte usulsüz çakar ve siren kullanımını önlemek amacıyla uygulama gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Beşiktaş'ta köprü katılımı ile trafiğin yoğun olduğu noktalarda trafik polislerince trafikte uygulama yapıldı. Yapılan çakar denetimi E-5 karayolu katılım ile köprü katılımın olduğu noktalarda gerçekleştirildi. Şüpheli araçlar durdurularak usulsüz çakar ya da siren kullanan sürücülerin olup olmadığı kontrol edildi.