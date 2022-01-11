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BEŞİKTAŞ'TA ÇALINAN CAN DOSTLARI 'GORBİ'Yİ ARIYORLAR - Son Dakika

BEŞİKTAŞ'TA ÇALINAN CAN DOSTLARI 'GORBİ'Yİ ARIYORLAR

11.01.2022 12:34
BEŞİKTAŞ'TA ÇALINAN CAN DOSTLARI 'GORBİ'Yİ ARIYORLAR

BEŞİKTAŞ'ta her gün binlerce insanın gelip geçtiği meydanda simitçilik yapan Nuriye-Nazım Demir çiftinin besleyip büyüttükleri köpekleri çalındı.

BEŞİKTAŞ'ta her gün binlerce insanın gelip geçtiği meydanda simitçilik yapan Nuriye- Nazım Demir çiftinin besleyip büyüttükleri köpekleri çalındı. Köpeklerinin bir an önce bulunması için ilan bastıran çift, simitçi tezgahının camlarına yapıştırdıkları ilanlar ile köpekleri 'Gorbi' yi arıyorlar. Gorbi isimli köpeğin çalınma anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Beşiktaş Meydanı'nda yıllardır simitçilik yapan Nuriye-Nazım Demir çiftinin küçükten alıp büyüttükleri 3 yaşındaki 'Gorbi' isimli köpekleri 28 Aralık akşamı dört kişi tarafından çalındı. Bir anlık boşlukta köpeği çalan hırsızlar, kucaklarına aldıkları köpekle kayıplara karıştı. Ailelerinden bir fertlerini kaybettiğini söyleyen çift, 'Gorbi' yi görenlerin duyanların yardım etmesini istiyor. Bastırdıkları ilanları simitçi tezgahına asarak ve müşterilere bilgi vererek can dostları köpeklerini arıyorlar.

HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Gorbi'nin çalınma anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kaldırıma çıkan köpeğin tasmasını tutan kişi 'Gorbi'yi kendine doğru çekiyor. O sırada başka bir kişi de Gorbi'yi kucağına alarak uzaklaşıyor.

ÇOCUKLAR 'GORBİ' GELSİN DİYE EVDE AĞLIYORLAR

Köpeğin sahibi Nuriye Demir 'Biz burada senelerdir simitçilik yapıyoruz. 28 Aralık'ta buraya gezmeye getirmiştik. Dolaşırken burada müşteri geldi. Müşteriye daldım. O sırada köpek yola doğru gidiyor. O anda da dört kişi köpeği alıp götürüyor. Kayıtları da var. Sahiplenecek o kadar köpek var ki. Benim köpeğimi geri getirsinler. Kendisi başka bir köpek sahiplensin. Çünkü çocuklarım üzülüyor. Ağlıyor. 3.5 senedir biz bakıyorduk. İki bebekken aldık büyüttük. Alışması için biberonla sütünü biz verdik. Çok alıştık. Yokluğunu hissediyoruz. Evde bir boşluk var. Çocuklar 'Anne Gorbi gelsin' diye evde ağlıyorlar. Sahiplenilmiş bir köpeği almak çok kötü bir şey. Evimizin bir ferdiydi. Köpeği alanlar ellerini vicdanlarına koysunlar köpeğimi geri getirsinler. Çocuklarımı daha fazla üzmeye hakları yok dedi.

'GORBİ'NİN KÖR OLMA RİSKİ VAR

Köpeklerini alan kişinin bir an önce getirmesini isteyen Nazım Demir ? Gorbi'nin sol gözünde akıntı vardı. Damlar kullanıyorduk. Onların kullanılması gerekiyor. Köpeği alan kişi bunu bilmediği için köpeğin kör olma riski var. Köpek bebeklikten bizde olduğu için biz herşeyini biliyoruz. Bizi tanıyor. Bizi biliyor. Bulan, alan, götüren arkadaşların biran önce getirmelerini istiyorum. Küçük kızım çok ağlıyor. Beş nüfuslu bir aileydik. Gorbi ile beraber altı nüfuslu bir aile olduk. Çok sıkıntı çekiyoruz. Yaklaşık 15 gündür huzurumuz yok. Bin adet ilan bastırdık. Beşiktaş ve çevre ilçeler ilan yapıştırdık diye konuştu.

BEŞİKTAŞ'TA ÇALINAN CAN DOSTLARI 'GORBİ'Yİ ARIYORLAR
BEŞİKTAŞ'TA ÇALINAN CAN DOSTLARI 'GORBİ'Yİ ARIYORLAR
BEŞİKTAŞ'TA ÇALINAN CAN DOSTLARI 'GORBİ'Yİ ARIYORLAR
BEŞİKTAŞ'TA ÇALINAN CAN DOSTLARI 'GORBİ'Yİ ARIYORLAR
BEŞİKTAŞ'TA ÇALINAN CAN DOSTLARI 'GORBİ'Yİ ARIYORLAR
BEŞİKTAŞ'TA ÇALINAN CAN DOSTLARI 'GORBİ'Yİ ARIYORLAR
BEŞİKTAŞ'TA ÇALINAN CAN DOSTLARI 'GORBİ'Yİ ARIYORLAR
BEŞİKTAŞ'TA ÇALINAN CAN DOSTLARI 'GORBİ'Yİ ARIYORLAR
BEŞİKTAŞ'TA ÇALINAN CAN DOSTLARI 'GORBİ'Yİ ARIYORLAR

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Nazım Demir, Beşiktaş, Aralık, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEŞİKTAŞ'TA ÇALINAN CAN DOSTLARI 'GORBİ'Yİ ARIYORLAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ'TA ÇALINAN CAN DOSTLARI 'GORBİ'Yİ ARIYORLAR - Son Dakika
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