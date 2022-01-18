Üye Girişi
BEŞİKTAŞ'TA ÇALINAN 'GORBİ' SİLİVRİ'DE BULUNDU - Son Dakika

BEŞİKTAŞ'TA ÇALINAN 'GORBİ' SİLİVRİ'DE BULUNDU

18.01.2022 14:04
BEŞİKTAŞ'TA ÇALINAN 'GORBİ' SİLİVRİ'DE BULUNDU

BEŞİKTAŞ Meydanı'nda simitçilik yapan Nuriye-Nazım Demir çiftinin çalınan köpekleri 'Gorbi' Silivri'de bulundu.

BEŞİKTAŞ Meydanı'nda simitçilik yapan Nuriye- Nazım Demir çiftinin çalınan köpekleri 'Gorbi' Silivri'de bulundu. Köpeğin farklı insanlara satıldığını söyleyen Nazım Demir Değişik değişik ev yemekleri yediren olmuş. Köpeği bize teslim ettiklerinde şişmanlamıştı. Şimdi diyet mamaları ile kilo vermeye başladı. Biz kuru fasulye pilavı seviyoruz. O da sevmiştir dedi.

Beşiktaş Meydanı'nda yıllardır simitçilik yapan Nuriye-Nazım Demir çiftinin küçükken sahiplendikleri 3 yaşındaki 'Gorbi' isimli köpek 28 Aralık akşamı iki kişi tarafından çalındı. Polis ekiplerinin bir süredir devam eden aramalarında Gorbi'yi çalanların farklı insanlara satarak ilçe ilçe gezdirdiği tespit edildi. En son Silivri'de olduğu öğrenilen Gorbi'yi polis ekipleri bularak sahibine teslim etti.

Köpeği Gorbi'ye kavuşan Nazım Demir Köpeğimiz bulunalı 4 gün oldu. En son Silivri'de bulundu. Bizim bildiğimiz üç el değiştirmiş. Ama 5-6 el değiştirmiş. Köpeği alan kişi o ona satmış. Bu şekilde elden ele dolaşmış. Okmeydanı'ndan Bağcılar'a satılıyor. Oradan da Silivri'ye gidiyor. En son bize Silivri'den geldi. Köpeğe kimi mama vermiş. Kimi kuru fasulye pilav yedirmiş. Değişik değişik ev yemekleri yediren olmuş. Köpeği bize teslim ettiklerinde şişmanlamıştı. Şimdi diyet mamaları ile kilo vermeye başladı. Biz kuru fasulye pilavı seviyoruz. O da sevmiştir. İlk geldiğimizde bize biraz tepkiliydi. Sanki biz vermişiz gibi davranıyordu. Şimdi yavaş yavaş bize alışıyor. Artık ismini benimsiyor. Peşimizden gelmeye başladı. Bir sıkıntı yok dedi.

HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Gorbi'nin çalınma anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kaldırıma çıkan köpeğin tasmasını tutan kişi 'Gorbi'yi kendine doğru çekiyor. O sırada başka bir kişi de Gorbi'yi kucağına alarak uzaklaşıyor.

BEŞİKTAŞ'TA ÇALINAN 'GORBİ' SİLİVRİ'DE BULUNDU
BEŞİKTAŞ'TA ÇALINAN 'GORBİ' SİLİVRİ'DE BULUNDU
BEŞİKTAŞ'TA ÇALINAN 'GORBİ' SİLİVRİ'DE BULUNDU
BEŞİKTAŞ'TA ÇALINAN 'GORBİ' SİLİVRİ'DE BULUNDU
BEŞİKTAŞ'TA ÇALINAN 'GORBİ' SİLİVRİ'DE BULUNDU
BEŞİKTAŞ'TA ÇALINAN 'GORBİ' SİLİVRİ'DE BULUNDU

YORUMLAR
500

Beşiktaş Meydanı, Nazım Demir, Köpek, Diyet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEŞİKTAŞ'TA ÇALINAN 'GORBİ' SİLİVRİ'DE BULUNDU - Son Dakika


Erdoğan'a, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ihtimali soruldu, isim vermeden Putin'e mesaj yolladı: Durumu gözden geçir Erdoğan'a, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ihtimali soruldu, isim vermeden Putin'e mesaj yolladı: Durumu gözden geçir         
14:18
Arızalanan aracın kontrol ediyordu! İETT otobüsünün altında kaldı Arızalanan aracın kontrol ediyordu! İETT otobüsünün altında kaldı         
14:16
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak         
14:15
Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik         
14:03
Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar         
13:55
Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı         
13:31
Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti         
13:03
Narenciye sektörü, bahçe ile market arasındaki yüksek fiyat farkından şikayetçi Narenciye sektörü, bahçe ile market arasındaki yüksek fiyat farkından şikayetçi         
12:30
Askerlikten sonra kimlik bilgileri kaybolan adam 35 yıldır kimliksiz yaşıyor Askerlikten sonra kimlik bilgileri kaybolan adam 35 yıldır kimliksiz yaşıyor         
12:02
Köylüler diken üstünde! Bir hafta içinde 26 koyun öldü, nedeni belirlenemiyor Köylüler diken üstünde! Bir hafta içinde 26 koyun öldü, nedeni belirlenemiyor         
11:50
Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir! Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir!         
11:27
Bozcaada'da kiralık ev sıkıntısı! Ev sahipleri yazın aldıkları kirayla bütün yılı geçirme derdinde Bozcaada'da kiralık ev sıkıntısı! Ev sahipleri yazın aldıkları kirayla bütün yılı geçirme derdinde         
11:14
Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme         
11:12
Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı         
10:59
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı! Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı!         
10:17
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28

Son Dakika Haberleri
14:15 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak
14:02 Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik
14:00 Son Dakika! TFF karar verdi, 2021-2022 sezonunda kalan haftalar "Ahmet Çalık Sezonu" olarak oynatılacak
13:54 Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar
13:52 Son dakika! Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı
13:42 Esra Erol'da dehşete düşüren olay! Genç adam "Eşim bebeğimizi öldürüp poşete koydu" diyerek yardım istedi
13:31 Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı
13:28 HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Siz dolardaki köpüğü değil, kaymağı aldınız
13:22 Bank of America'dan Türkiye raporu: Kur Korumalı Mevduat sürdürülemez
13:09 Tuğba Ekinci, Sezen Aksu'ya kutsal kitapları referans göstererek destek verdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 14:22:16. #1.12#
SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ'TA ÇALINAN 'GORBİ' SİLİVRİ'DE BULUNDU - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement