BEŞİKTAŞ'TA ÇALINAN 'GORBİ' SİLİVRİ'DE BULUNDU - Son Dakika

BEŞİKTAŞ Meydanı'nda simitçilik yapan Nuriye- Nazım Demir çiftinin çalınan köpekleri 'Gorbi' Silivri'de bulundu. Köpeğin farklı insanlara satıldığını söyleyen Nazım Demir Değişik değişik ev yemekleri yediren olmuş. Köpeği bize teslim ettiklerinde şişmanlamıştı. Şimdi diyet mamaları ile kilo vermeye başladı. Biz kuru fasulye pilavı seviyoruz. O da sevmiştir dedi.

Beşiktaş Meydanı'nda yıllardır simitçilik yapan Nuriye-Nazım Demir çiftinin küçükken sahiplendikleri 3 yaşındaki 'Gorbi' isimli köpek 28 Aralık akşamı iki kişi tarafından çalındı. Polis ekiplerinin bir süredir devam eden aramalarında Gorbi'yi çalanların farklı insanlara satarak ilçe ilçe gezdirdiği tespit edildi. En son Silivri'de olduğu öğrenilen Gorbi'yi polis ekipleri bularak sahibine teslim etti.

Köpeği Gorbi'ye kavuşan Nazım Demir Köpeğimiz bulunalı 4 gün oldu. En son Silivri'de bulundu. Bizim bildiğimiz üç el değiştirmiş. Ama 5-6 el değiştirmiş. Köpeği alan kişi o ona satmış. Bu şekilde elden ele dolaşmış. Okmeydanı'ndan Bağcılar'a satılıyor. Oradan da Silivri'ye gidiyor. En son bize Silivri'den geldi. Köpeğe kimi mama vermiş. Kimi kuru fasulye pilav yedirmiş. Değişik değişik ev yemekleri yediren olmuş. Köpeği bize teslim ettiklerinde şişmanlamıştı. Şimdi diyet mamaları ile kilo vermeye başladı. Biz kuru fasulye pilavı seviyoruz. O da sevmiştir. İlk geldiğimizde bize biraz tepkiliydi. Sanki biz vermişiz gibi davranıyordu. Şimdi yavaş yavaş bize alışıyor. Artık ismini benimsiyor. Peşimizden gelmeye başladı. Bir sıkıntı yok dedi.

HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Gorbi'nin çalınma anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kaldırıma çıkan köpeğin tasmasını tutan kişi 'Gorbi'yi kendine doğru çekiyor. O sırada başka bir kişi de Gorbi'yi kucağına alarak uzaklaşıyor.