Beşiktaş'ta çalışanına cinsel saldırı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta çalışanına cinsel saldırı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Beşiktaş'ta bir otelde düğün organizasyonu yapan şirketin yöneticisi, şirket çalışanı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Beşiktaş'ta çalışanına cinsel saldırı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Beşiktaş'ta bir otelde düğün organizasyonu yapan şirketin yöneticisi, şirket çalışanı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 2 Şubat gecesi Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen düğünün organizasyonunda çalışan K.C'nin şirket yöneticisi Mustafa Y'nin cinsel saldırısına uğradığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından şüpheli Mustafa Y'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:50 Kaynak: AA
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