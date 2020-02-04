BEŞİKTAŞ'TA ÇALIŞANINA CİNSEL SALDIRIDA BULUNDUĞU İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

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BEŞİKTAŞ'TA ÇALIŞANINA CİNSEL SALDIRIDA BULUNDUĞU İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
12 dakika önce
Beşiktaş'ta bir otelde düğün organizasyonu yapan şirketin yöneticisi, şirket çalışanı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:25 Kaynak: DHA
Beşiktaş'ta bir otelde düğün organizasyonu yapan şirketin yöneticisi, şirket çalışanı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü
Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 2 Şubat saat 02.00'da Beşiktaş'ta bir oteldeki düğün organizasyonunda çalışan K.C. şirket yöneticisi M.Y'nin cinsel saldırısına uğradığı şikayeti üzerine çalışma başlattı. Polis
, saat 13.00'da şüpheli M.Y.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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