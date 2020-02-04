BEŞİKTAŞ'TA ÇALIŞANINA CİNSEL SALDIRIDA BULUNDUĞU İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel BEŞİKTAŞ'TA ÇALIŞANINA CİNSEL SALDIRIDA BULUNDUĞU İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

BEŞİKTAŞ'TA ÇALIŞANINA CİNSEL SALDIRIDA BULUNDUĞU İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

12 dakika önce

Beşiktaş'ta bir otelde düğün organizasyonu yapan şirketin yöneticisi, şirket çalışanı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

BEŞİKTAŞ'TA ÇALIŞANINA CİNSEL SALDIRIDA BULUNDUĞU İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, System.String[]

Beşiktaş'ta bir otelde düğün organizasyonu yapan şirketin yöneticisi, şirket çalışanı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 2 Şubat saat 02.00'da Beşiktaş'ta bir oteldeki düğün organizasyonunda çalışan K.C. şirket yöneticisi M.Y'nin cinsel saldırısına uğradığı şikayeti üzerine çalışma başlattı. Polis, saat 13.00'da şüpheli M.Y.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- İstanbul
Emniyet Müdürlüğü, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Düğün yapan fenomen Hanife Gürdal'ın fotoğrafları Instagram'ı salladı
Son dakika: Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde bir kişi, koronavirüs şüphesi ile özel odaya alındı Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi'nden Türk halkı ve liderlerine teşekkür İstanbul 3 gün kar ve fırtınanın etkisinde kalacak

Son Dakika Haberleri
14:12 Düğün yapan fenomen Hanife Gürdal'ın fotoğrafları Instagram'ı salladı
13:41 Pınar Altuğ'dan flaş taciz açıklaması!
13:41 Murat Cemcir imaj tazeledi!
12:57 Eltilerin Savaşı rekorla başladı
12:02 Bircan Bali'den Survivor bombası: Oyuncu Tuğba Melis Türk de kadroda olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 14:38:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BEŞİKTAŞ'TA ÇALIŞANINA CİNSEL SALDIRIDA BULUNDUĞU İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]