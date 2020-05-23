Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi.



Yarı sahada ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışması ile başlayan idmanda; pas, 5'e 2 top kapma ve taktik programın yer aldığı çalışmalar yapıldığı, antrenmanın yarı sahada maç ve şut çalışması ile sona erdiği bildirildi.



Yarın izinli geçirecek siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarını 25 Mayıs Pazartesi günü çift antrenmanla sürdürecek



