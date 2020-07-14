Beşiktaş'ta Caner Erkin bir ilk yaşadı! - Son Dakika

Beşiktaş'ta Caner Erkin bir ilk yaşadı!

Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olan Caner Erkin, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında takımına galibiyeti getiren golü atan isim oldu.

Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olan Caner Erkin, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında takımına galibiyeti getiren golü atan isim oldu.

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Salgın sonrası formasını genç Rıdvan'a kaptıran ancak geçtiğimiz hafta içi Vodafone Park'taki Kasımpaşa mücadelesiyle formasına kavuşan Caner, dün de ilk 11'de sahne aldı. Sol bekte başarılı bir performans gösteren tecrübeli oyuncu, soldan korner kullandı ve topa yükselen Gökhan Gönül'e kaleci Farnolle ceza sahası içerisinde faul yaptı.


52. dakikada verilen penaltı kararında Caner topun başına geçti ve Kartal'a 3 puanı getiren golü attı. Ligde son golünü 8 Aralık 2019'da deplasmanda 3-2 kazanılan Kasımpaşa sınavında atan 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligde üçüncü kez gol sevinci yaşadı. Deneyimli futbolcunun ayrıca bu arenada 10 da asisti bulunuyor.


İlk penaltı golü


Malatya önünde takımına zaferi getiren tecrübeli futbolcu, Süper Lig kariyerindeki ilk penaltı golünü Yeni Malatyaspor filelerine gönderdi ve bu sezon Burak Yılmaz dışında takımda penaltı kullanan ilk isim oldu. (Fanatik)


Yeni Malatyaspor, Caner Erkin, Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:47 

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Caner Erkin bir ilk yaşadı! - Son Dakika Spor
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