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Beşiktaş'ta Caner Erkin için Yunanistan'dan sürpriz transfer teklifi
6 saat önce
Beşiktaş'ta bu sezon takıma skor anlamında en büyük katkıyı veren isim olan Caner Erkin'e yurt dışından ilk talip ortaya çıktı.
Beşiktaş'ta bu sezon takıma skor anlamında en büyük katkıyı veren isim olan Caner Erkin'e yurt dışından ilk talip ortaya çıktı.
Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla Yunanistan ekibi AEK'nın yakından ilgilendiği belirtildi.
Sabah'ın haberine göre Caner'in menajeri ile temasa geçen AEK'nın teklifini ilettiği ve cevap beklediği belirtildi. Caner'e yıllık 1.2 milyon Euro önermeyi planlayan Beşiktaş yönetimi ise henüz harekete geçmedi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:02
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