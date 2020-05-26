Beşiktaş'ta Caner Erkin ve Gökhan Gönül kararı yönetime iletti

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek Caner Erkin ve Gönül Gönül'ün akıbeti henüz belli olmazken; bu doğrultuda iki futbolcudan ilk adım atıldı.

Asist Analiz'in haberine göre; Eski Fenerbahçeli futbolcular, siyah-beyazlı yöneticilere hiçbir takımdan teklif almadıklarını söylerken; Beşiktaş'ta kalmak için de maaş konusunda fedakarlık yapabileceklerini açıkladı.

Mohamed Elneny, maçlara çıkmak istemiyor iddiası

Beşiktaş'ta alacaklarını alamadığı gerekçesiyle siyah-beyazlı yönetime ihtarname çeken Mohamed Elneny, parasını alamazsa kalan 8 maçta oynamak istemiyor.

Beşiktaş, sezon başında Arsenal'den kiraladığı orta saha futbolcusu Mohamed Elneny'le ekonomik açıdan problem yaşamaya devam ediyor. Parasal anlamda çok zor bir dönemden geçen siyah-beyazlılarda, daha önce Alman kaleci Loris Karius FIFA'ya giderek sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti.

1.3 MİLYON EURO ALACAĞI VAR

Karius'la yaşadığı aynı sorunu Mısırlı futbolcuda da yaşayan Beşiktaş'ta, Elneny krizi yaşanıyor. 1.3 milyon Euro'luk alacağını alamadığı gerekçesiyle yönetime ihtarname çeken 27 yaşındaki futbolcu; ekonomik anlamda sıkıntılar yaşayan Beşiktaş'ın elini bağladı.

BEŞİKTAŞ, MART, NİSAN VE MAYIS AYLARINDAKİ MAAŞI VERMEK İSTEMİYOR

Beşiktaş'tan sezon başından bu yana 1.3 milyon Euro'luk alacağı bulunan Elneny, kulübe ihtarname çektikten sonra yöneticiler Mısırlı futbolcuya, 'Oynamadığın aylardaki maaşını ödeyemeyiz!' yanıtını verdi. Bunun üzerine alacaklarını alamazsa yöneticilere kalan 8 maçta oynamayacağını söyleyen Elneny, Beşiktaş'a ültimatom çekti. Karius gibi takımdan ayrılabileceğini söyleyen 27 yaşındaki futbolcu, parasını almadığı takdirde kalan maçlarda takımda olmayabilir. Siyah-beyazlı yönetim, Mısırlı futbolcuyla maaş konusunda görüşmelere devam ediyor.