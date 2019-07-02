Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Caner Erkin ve teknik ekip sağlık kontrolünden geçti
Son Dakika Spor Haber

Beşiktaş'ta Caner Erkin ve teknik ekip sağlık kontrolünden geçti

1 saat önce

Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Caner Erkin ve siyah-beyazlı teknik ekibi sağlık kontrollerinden geçti.

Beşiktaş'ta Caner Erkin ve teknik ekip sağlık kontrolünden geçti, System.String[]
Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Caner Erkin ve siyah-beyazlı teknik ekibi sağlık kontrollerinden geçti.

Yeni sezon hazırlıklarına 8 Temmuz'da Riva'da start verecek olan Beşiktaş'ta Caner Erkin, özel bir hastanede sağlık taramasından geçti. Erkin'in yanı sıra Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın ekibinde yer alan Şenol Fidan, Recep Uçar, Orhan Ak, Haluk Güngör, Ekrem Özerk Tufan ve Serdar Keşçi de sağlık kontrollerinden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Caner ve teknik ekibin; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği ve akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollere sağlık taramasının tamamlandığı belirtildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:52 Kaynak: İHA
Abdullah Avcı, Caner Erkin, Beşiktaş, Riva, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş ve Medipol Başakşehir, Azubuike için yarışıyor! Beşiktaş'ın eski yıldızı Fabien Ernst'ten Max Kruse'ye Türkiye uyarısı: Çok çabuk harcanırsın Sky Sports duyurdu: Beşiktaş, Boateng ile görüşüyor Trabzon'dan Fatih Altaylı'nın sözlerine tepki!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 16:08:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Caner Erkin ve teknik ekip sağlık kontrolünden geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]