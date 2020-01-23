Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta Caner ve Elneny arasında gerginlik - Son Dakika Spor
Beşiktaş'ta Caner ve Elneny arasında gerginlik
6 saat önce
Beşiktaş'ın 3'üncü golü yemesinin ardından iki futbolcu tartışma yaşadı.
Beşiktaş'ın 3'üncü golü yemesinin ardından iki futbolcu tartışma yaşadı. Mısırlı orta saha oyuncusu, 3'üncü golde rakibini arkasına kaçıran Caner Erkin'e tepki göstererek üstüne geldi.
Caner Erkin de Elneny'i boğazından itti. Daha sonra Gökhan Gönül ve Oğuzhan Özyakup araya girerek iki futbolcuyu sakinleştirdi.
Yenen golün ardından siyah beyazlı taraftarlar da Caner Erkin'i topla her buluştuğunda ıslıklarla protesto etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:49
Son Dakika Son Dakika: Abdullah Avcı'dan istifa açıklaması: Bir değerlendirme yapılır Beşiktaş yönetiminden flaş toplantı! Avcı'nın bileti kesildi Abdullah Avcı, maç içinde söylediği "Ben böyle takım görmedim" sözlerine açıklık getirdi Erzurumsporlu Osman Çelik'ten maç sonu Abdullah Avcı'ya gönderme