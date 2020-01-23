Beşiktaş'ta Caner ve Elneny arasında gerginlik - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Caner ve Elneny arasında gerginlik

6 saat önce

Beşiktaş'ın 3'üncü golü yemesinin ardından iki futbolcu tartışma yaşadı.

Beşiktaş'ta Caner ve Elneny arasında gerginlik, System.String[]

Beşiktaş'ın 3'üncü golü yemesinin ardından iki futbolcu tartışma yaşadı. Mısırlı orta saha oyuncusu, 3'üncü golde rakibini arkasına kaçıran Caner Erkin'e tepki göstererek üstüne geldi.


Caner Erkin de Elneny'i boğazından itti. Daha sonra Gökhan Gönül ve Oğuzhan Özyakup araya girerek iki futbolcuyu sakinleştirdi.


Yenen golün ardından siyah beyazlı taraftarlar da Caner Erkin'i topla her buluştuğunda ıslıklarla protesto etti.

Caner Erkin, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:49 
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