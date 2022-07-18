BEŞİKTAŞ'TA CANINI HİÇE SAYDI - Son Dakika
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BEŞİKTAŞ'TA CANINI HİÇE SAYDI

18.07.2022 11:19

BEŞİKTAŞ'ta canını hiçe sayan bir kişi, akan trafikte arabaların arasında yürüdü.

Emre Can URAN İSTANBUL, (DHA)- BEŞİKTAŞ'ta canını hiçe sayan bir kişi, akan trafikte arabaların arasında yürüdü. Tehlikeli anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntüler, dün akşam Beşiktaş'ta kaydedildi. Barbaros Bulvarı'nda yola atlayan bir kişi, Zincirlikuyu'ya kadar yürüdü. Hem kendi canını hem de trafiktekileri tehlikeye atan kişiye, sürücüler korna çalarak tepki gösterdi. Alkollü olduğu öne sürülen kişi, daha sonra gözden kayboldu.

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Vatandaş, otoyola düşen Türk bayrağını yerden alabilmek için canını tehlikeye attı Vatandaş, otoyola düşen Türk bayrağını yerden alabilmek için canını tehlikeye attı 'Türk milletinin kahraman evlatları, ülkesi ve milleti için canını vermekten çekinmemiştir' 'Türk milletinin kahraman evlatları, ülkesi ve milleti için canını vermekten çekinmemiştir'
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEŞİKTAŞ'TA CANINI HİÇE SAYDI - Son Dakika

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