BEŞİKTAŞ'TA ÇATIŞI ÇÖKEN METRUK BİNADAN KOPAN PARÇALAR OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ - Son Dakika
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BEŞİKTAŞ'TA ÇATIŞI ÇÖKEN METRUK BİNADAN KOPAN PARÇALAR OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

06.04.2022 23:43
BEŞİKTAŞ'TA ÇATIŞI ÇÖKEN METRUK BİNADAN KOPAN PARÇALAR OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

BEŞİKTAŞ'ta, çatısı çöken metruk binadan kopan parçalar otoparktaki otomobilin üzerine düştü.

BEŞİKTAŞ'ta, çatısı çöken metruk binadan kopan parçalar otoparktaki otomobilin üzerine düştü. Otomobildeki otopark görevlisi, çatıdan düşen parçaları son anda fark ederek kaçtı.

Olay, Ortaköy Dereboyu Caddesi Muvakkit Sokak'ta saat 22.15 sıralarında meydana geldi. Yaklaşık 30 yıldır metruk halde bulunan binanın çatısı, henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın içine çöktü. Bu sırada, daha önceden çöktüğü öğrenilen ikinci kattan geriye kalan duvar parçaları da, yan taraftaki otoparkta bulunan bir otomobilin üzerine düştü. İçinde bulunan otopark görevlisi, son anda otomobilden çıkarak kopan parçaların altında kalmaktan kurtuldu. Metruk binada bir kişinin yaşadığı öğrenilirken, olay sırasında binada olmadığı tespit edildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri ise bina içinde ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Binanın duvarlarından kopan parçanın zarar verdiği otomobili kullanan otopark görevlisi Ercan Akyüz, "Otoparktan araç çıkıyordu, yol veriyordum. Çıkarken binadan çıtırtı geldi. Ne olduğunu anlayamadım, arabayı vurdum zannettim. Bir baktım, çatıdan bir şeyler düştü. Arabanın içi bembeyaz oldu. O anda arabadan kaçtım. Binada biri yaşıyordu ama o sırada içeride değildi" dedi.

- İstanbul
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İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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