Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor Hazırlıkları Devam Etti

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor Hazırlıkları Devam Etti

1 saat önce

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor Hazırlıkları Devam Etti, System.String[]
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve değişmeli minik kale maçlar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana milli takımlarda olan Dorukhan Toköz, Burak Yılmaz, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Gönül, Adem Ljajic, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary Medel, Shinji Kagawa, Erdem Seçgin, Erdoğan Kaya, Doğukan Özkan ve Oğuzhan Akgün katılmadı.

Siyah beyazlılar hazırlıklarına yarın saat 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 08:23 Kaynak: DHA

Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Spor
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