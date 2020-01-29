Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 20'nci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor 'a konuk olacak Beşiktaş , maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başlayan antrenman, pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması ile devam etti. İdman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ile sona erdi.

LJAJIC VE DORUKHAN DÜZ KOŞU YAPTI

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

- İstanbul