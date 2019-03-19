Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana milli takımlarda bulunan Dorukhan Toköz, Burak Yılmaz, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Gönül, Adem Ljajic, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary Medel, Shinji Kagawa, Muhayer Oktay, Erdem Seçgin, Erdoğan Kaya, Doğukan Özkan, Rıdvan Yılmaz ve Oğuzhan Akgün katılmadı.

Denge ve kuvvet çalışmalarıyla başlayan idmanın ikinci bölümünde istasyon koşuları yapan oyuncular, daha sonra yarı sahada çift kale maç oynadı. Antrenman şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:34 Kaynak: AA

Spor
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