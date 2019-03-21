Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, milli takım kamplarında yer alan oyuncular çalışmada bulunmadı.

İstasyon, pas çalışması sonrası kanat organizasyonları üzerinde duran siyah-beyazlılar, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Bu çalışmanın ardından 4 gün izin yapacak Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına 26 Mart Salı günü devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:04 Kaynak: AA

Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Spor
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