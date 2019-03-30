Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları
39 dakika önce
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 8 Nisan Pazartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaş
, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 8 Nisan Pazartesi günü Çaykur Rizespor
'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK
Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş
yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, ilk bölümde pas ve taktik programlar üzerinde durdu.
Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Yarını izinli geçirecek Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına 1 Nisan
Pazartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:24 Kaynak: AA
Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'tan Ayrılıyor!
Beşiktaş'ta Atiba'nın Yerine 3 Aday!
Beşiktaş'ın Salih Özcan Israrı Sürüyor!
Beşiktaş'ta Atiba'nın Yerine Elneny Gelecek