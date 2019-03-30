Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları

39 dakika önce

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 8 Nisan Pazartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 8 Nisan Pazartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, ilk bölümde pas ve taktik programlar üzerinde durdu.

Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Yarını izinli geçirecek Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına 1 Nisan Pazartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:24 Kaynak: AA

Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Spor
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