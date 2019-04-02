Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları

2 saat önce

Beşiktaş Futbol Takım, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 8 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Beşiktaş Futbol Takım, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 8 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idman salonda yapılan ısınma ile denge ve kuvvet programının yer aldığı istasyon çalışmalarıyla başladı.

Sahada yapılan pas, 5'e 2, dar alanda oyun, kontrollü pas çalışmalarının ardından taktik programın yer aldığı idman yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde özel konuklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde misafir etti.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:14 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'nin Eski Oyuncusu Simon Kjaer, Milan'a Transfer Oluyor Usain Bolt Resmen İmzayı attı! 2 Yıl Boyunca Paris FC Oyuncusu Almanya Futbol Federasyonu Başkanı İstifa Etti LeBron James, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 17:18:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]