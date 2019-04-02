Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları

Beşiktaş Futbol Takım, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 8 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Futbol Takım, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 8 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idman salonda yapılan ısınma ile denge ve kuvvet programının yer aldığı istasyon çalışmalarıyla başladı.



Sahada yapılan pas, 5'e 2, dar alanda oyun, kontrollü pas çalışmalarının ardından taktik programın yer aldığı idman yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.



Siyah-beyazlı ekip, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde özel konuklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde misafir etti.



Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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