Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 8 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaş
, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 8 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor
ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK
Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş
yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, pas ve taktik çalıştı. Antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği idmanla devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:46 Kaynak: AA
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