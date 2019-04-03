Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 8 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 8 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, pas ve taktik çalıştı. Antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği idmanla devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:46 Kaynak: AA

Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Spor
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