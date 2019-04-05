Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile 8 Nisan Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Beşiktaş
, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor
ile 8 Nisan Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlılar, BJK
Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş
yönetimindeki antrenmana istasyon koşularıyla başladı. Daha sonra pas ve taktik uygulamalar üzerinde duran oyuncular, yarı sahada çift kale maçın ardından şut çalışmasıyla idmanı bitirdi.
Siyah-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:04 Kaynak: AA
Beşiktaş Yönetimi, Önümüzdeki Sezon Transfere Sadece 10 Milyon Euro Ayırdı!
Beşiktaş Yönetimi Fabri ve Ryan Babel Hakkında Karar Verdi
Guti: Gelecek Sezon Teknik Direktör Olmak İstiyorum
Beşiktaş Süleyman Seba'nın Doğum Gününü Unutmadı