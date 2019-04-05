Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile 8 Nisan Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile 8 Nisan Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlılar, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana istasyon koşularıyla başladı. Daha sonra pas ve taktik uygulamalar üzerinde duran oyuncular, yarı sahada çift kale maçın ardından şut çalışmasıyla idmanı bitirdi.

Siyah-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:04 Kaynak: AA

Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Spor
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