Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 8 Nisan Pazartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 8 Nisan Pazartesi günü Çaykur Rizespor
'a konuk olacak Beşiktaş
hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK
Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaların yapıldığı belirtildi.
Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan basına kapalı idmanın, pas, şut, dar alanda oyun, kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam ettiği ifade edildi. Antrenmanın, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.
Beşiktaş yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayarak özel uçakla Trabzon
'a, oradan da kara yoluyla Rize'ye giderek kampa girecek.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:38 Kaynak: AA
Trabzonspor, Antalyaspor'u 4-1 Mağlup Etti
Trabzonsporlu Nwakaeme Son 5 Maçta 5 Gol Attı!
Fenerbahçe, Sangare'yle Söz Kesti
Beşiktaşlı Adriano Açıkladı: Yönetimle Görüşüyoruz