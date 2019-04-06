Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 8 Nisan Pazartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 8 Nisan Pazartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaların yapıldığı belirtildi.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan basına kapalı idmanın, pas, şut, dar alanda oyun, kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam ettiği ifade edildi. Antrenmanın, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Beşiktaş yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayarak özel uçakla Trabzon'a, oradan da kara yoluyla Rize'ye giderek kampa girecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:38 Kaynak: AA

Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Spor
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