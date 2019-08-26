Beşiktaş'ta çaykur rizespor maçı hazırlıkları sürüyor
1 saat önce
Beşiktaş, Süper Lig'in 3'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı idmanla devam etti.
Beşiktaş Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:19 Kaynak: DHA
, Süper Lig'in 3'üncü haftasında Çaykur Rizespor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı idmanla devam etti.
Teknik direktör Abdullah Avcı
yönetiminde gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Kondisyon ve taktik ağırlıklı gerçekleştirilen antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada taktik programının yer aldığı çalışmalar ve çift kale maç ile sona erdi.
Antrenmana kulüp bulması için izin verilen Ricardo Quaresma
, salonda çalışan Burak Yılmaz
ve Atiba Hutchinson
ile Göztepe maçında ayak bileğinde hematom oluşan Oğuzhan Özyakup
katılmadı. Enzo Roco
ise takımdan ayrı koşu yaptı.
Siyah-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.
Gece 6,39'a çıkan dolarda sert düşüş Beşiktaş yeniden Aboubakar'ın peşine düştü Konyaspor'dan Galatasaray'a olay gönderme Altın tarihi zirveden döndü! İşte son durum