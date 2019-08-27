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Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

22 dakika önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesislerinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, güç, koordinasyon ve istasyon çalışmalarıyla devam etti. Daha sonra üçer takıma ayrılan futbolcular, dar alanda değişimli olarak yapılan çift kale taktik maçın ardından antrenmanı tamamladı.

Antrenmana arkadaşlarıyla vedalaşan ve takımdan ayrılması beklenen Gary Medel, transfer görüşmelerinde bulunması için izinli olan Ricardo Quaresma ile tedavi süreci devam eden Burak Yılmaz katılmadı. Sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson ile Caner Erkin de idmanda yer almadı. Çift kale maç sırasında ayağına darbe alan Fransız futbolcu Georges-Kevin N'Koudou ise antrenmanı yarıda bıraktı.

Siyah-beyazlı takımda Şilili futbolcu Enzo Roco ise bireysel antrenör eşliğinde çalıştı.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor mücadelesinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:50 Kaynak: AA
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