Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Haber

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

6 dakika önce

Süper Lig'in 3. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları, System.String[]
Süper Lig'in 3. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı, kulüp başkanı Fikret Orman ile yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı'nın da takip ettiği belirtildi.
Sakatlıkları süren Burak Yılmaz ile Atiba Hutchinson'ın salonda çalıştığı, sol diz iç yan bağında (MCL) birinci derece zorlanma meydana gelen Caner Erkin'in ise antrenmana katılmadığı aktarıldı. Caner'in durumunun 30 Ağustos Cuma günü netlik kazanacağı ifade edildi.
Kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı antrenmanın, istasyon koşularıyla başladığı aktarıldı. 5'e 2 pas ve tam sahada taktik programın uygulandığı idmanın, yarım sahada çift kale maç sonrası şut çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi.
Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 01:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İmamoğlu talimat verdi, İBB su baskınlarına karşı harekete geçti: 437 milyon lira harcanacak
Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Fırat Aydınus yönetecek Fenerbahçe geçen sezonu tam 5'e katladı! Quaresma, Kasımpaşa ile anlaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.8.2019 13:30:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]