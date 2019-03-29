Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor Maçının Hazırlıkları Sürüyor

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor Maçının Hazırlıkları Sürüyor

20 dakika önce

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor Maçının Hazırlıkları Sürüyor, System.String[]
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında karşılaşacağı  Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör  Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapılan antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:06 Kaynak: DHA

Spor
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