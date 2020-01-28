Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları başladı - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları başladı

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü Çaykur Rizespor'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları başladı, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü Çaykur Rizespor'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yardımcı antrenör Şenol Fidan yönetimindeki antrenmana, hasta olan Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup, 20'lik dişi çekilen Georges N'Koudou, alt adalesinden sorun yaşayan Burak Yılmaz, tedavileri ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Jeremain Lens ve Adem Ljajic katılmadı.

Depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyası sebebiyle Elazığ'a giden Umut Nayir ile milli takımlarda bulunan Rıdvan Yılmaz, Ersin Destanoğlu ve İlkay İşler de antrenmanda yer almadı.

Diğer futbolcular pas ve pres çalışmasıyla başladığı antrenmanı yarı sahada çift kale maçla tamamladı.

Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:42 Kaynak: AA
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