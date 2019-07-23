Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Cenk Koray anıldı
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Beşiktaş'ta Cenk Koray anıldı

2 saat önce

Beşiktaş Kulübünün eski yönetim kurulu üyesi Cenk Koray, vefatının 19. yıl dönümünde anıldı.

Beşiktaş'ta Cenk Koray anıldı, System.String[]
Beşiktaş Kulübünün eski yönetim kurulu üyesi Cenk Koray, vefatının 19. yıl dönümünde anıldı.
Cenk Koray'ın Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın çiçek gönderdiği anma törenine, genel koordinatör Levent Çifter ile kulüp üyelerinin yanı sıra Koray'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.
Koray, 2000 yılında geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetmişti.
Beşiktaş Spor Kulübü, Fikret Orman, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:34 Kaynak: AA
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