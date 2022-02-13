Üye Girişi
Beşiktaş'ta cep telefonu çalmıştı, kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

Beşiktaş'ta cep telefonu çalmıştı, kıskıvrak yakalandı

13.02.2022 12:25
Beşiktaş'ta cep telefonu çalmıştı, kıskıvrak yakalandı

Beşiktaş'ta iki kişinin cep telefonlarının çalınması ile ilgili yakalanan şüphelinin 25 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi.

Beşiktaş'ta iki kişinin cep telefonlarının çalınması ile ilgili yakalanan şüphelinin 25 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Beşiktaş'ta cep telefonları çalınan E.K. ile İran uyruklu A.A., durumu polis ekiplerine bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine yaptıkları çalışmalarda yankesicilik olaylarının meydana geldiği dükkanların güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelinin 25 yaşındaki Yaren Ç. olduğunu tespit eden polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerince yakalanan Yaren Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaren Ç.'nin 25 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Beşiktaş, Polis, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş'ta cep telefonu çalmıştı, kıskıvrak yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:20 Endonezya'da dini ritüel sırasında devasa dalgalara kapılan 11 kişi hayatını kaybetti!
12:19 KDV indiriminin detayları netleşti! İşte ucuzlayacak ürünler
11:53 Kuru temizlemeci, ceket ceplerinde bulduğu altınların değerini paylaştı!
11:43 Usta oyuncu Cemil Özbayer vefat etti!
11:41 İnterneti yasaklayan ailesini katledip 3 gün boyunca cesetleriyle aynı evde yaşamış!
11:21 Fuhuş sırasında hamile kalan kadın, başına gelenleri anlattı
11:20 6 liderin buluşmasında kimsenin bilmediği 2023 seçimi detayı!
11:20 Muhalefet liderlerin 5 saat süren zirvesine yemekler damga vurdu!
11:19 Enes Ünal İspanya gol krallığına koşuyor!
11:19 Aleyna Tilki'nin mini bikinisi ve file çorapları hayranlarını ikiye böldü!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 12:35:22. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta cep telefonu çalmıştı, kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement