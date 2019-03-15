Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta CHP'li Adayın Seçim Bürosu Önünde Kaldırım İşgali

Beşiktaş'ta CHP'li Adayın Seçim Bürosu Önünde Kaldırım İşgali

1 saat önce

CHP Beşiktaş Belediye Başkan adayı Rıza Akpolat'ın Balmumcu'da bulunan seçim ofisine gelen araçların park etmesi yüzünden kaldırımda yürümek neredeyse imkansız hale geldi.

Beşiktaş'ta CHP'li Adayın Seçim Bürosu Önünde Kaldırım İşgali, System.String[]
CHP Beşiktaş Belediye Başkan adayı Rıza Akpolat'ın Balmumcu'da bulunan seçim ofisine gelen araçların park etmesi yüzünden kaldırımda yürümek neredeyse imkansız hale geldi.

CHP Beşiktaş Belediye Başkan adayı Rıza Akpolat'ın Balmumcu'da bulunan seçim ofisinin önündeki kaldırıma seçim otobüslerinin park etmesi nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Otobüs durağının hemen yanında bulunan ofise gelen araçlar kaldırıma park edince hem durağa yanaşmak isteyen otobüsler hem de kaldırımda yürümek isteyen vatandaşlar zorluk yaşıyor. Sosyal medya üzerinden paylaşılan bir fotoğrafta ise Akpolat'ın seçim ofisine geldiği belirtilen bir aracın doğrudan kaldırımın üzerine park etmesi nedeniyle engelli bir vatandaşın kaldırımdan yola inmek zorunda kaldığı dile getirildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:55 Kaynak: İHA

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