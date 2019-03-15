Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta CHP'li Adayın Seçim Bürosu Önünde Kaldırım İşgali

Beşiktaş'ta CHP'li Adayın Seçim Bürosu Önünde Kaldırım İşgali

7 dakika önce

Beşiktaş'ta CHP'li adayın seçim bürosu önünde kaldırım işgaliİSTANBUL - CHP Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın Balmumcu'da bulunan seçim ofisine gelen araçların park etmesi yüzünden kaldırımda yürümek neredeyse imkansız hale geldi.

Beşiktaş'ta CHP'li Adayın Seçim Bürosu Önünde Kaldırım İşgali, System.String[]
Beşiktaş'ta CHP'li adayın seçim bürosu önünde kaldırım işgali

İSTANBUL - CHP Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın Balmumcu'da bulunan seçim ofisine gelen araçların park etmesi yüzünden kaldırımda yürümek neredeyse imkansız hale geldi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan bir fotoğrafta ise Akpolat'ın ofisine gelen bir aracın kaldırıma park etmesi nedeniyle engelli bir vatandaş yola inmek zorunda kaldığı görülüyor.
Beşiktaş CHP Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın Balmumcu'da bulunan seçim ofisinin önünden bulunan kaldırıma seçim otobüslerinin park etmesi nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Otobüs durağının hemen yanında bulunan ofise gelen araçlar kaldırıma park edince hem durağa yanaşmak isteyen otobüsler hem de kaldırımda yürümek isteyen vatandaşlar zorluklar yaşıyor. Sosyal medya üzerinden paylaşılan bir fotoğrafta ise Akpolat'ın seçim ofisine geldiği belirtilen bir aracın doğrudan kaldırımın üzerine park etmesi nedeniyle engelli bir vatandaşın kaldırımdan yola inmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:07 Kaynak: İHA

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