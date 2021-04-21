Beşiktaş'ta çift katlı halk otobüsü tünel içerisinde bariyerlere ok gibi saplandı - Son Dakika

Beşiktaş'ta çift katlı halk otobüsü tünel içerisinde bariyerlere ok gibi saplandı

Bir yolcu hayatını kaybetti

İSTANBUL - Beşiktaş'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çift katlı halk otobüsü tünelde içerisinde bariyerlere çarptı. Bariyerler otobüse ok gibi saplanırken, şoför bir süre bu şekilde ilerledikten sonra durdu. Kaza da bir yolcu hayatını kaybederken, bir kişide yaralandı.

Beşiktaş Balmumcu'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çift katlı halk otobüsü tünelde bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerler otobüse ok gibi saplandı. Bir süre bu şekilde ilerlen otobüs şoförü tünel den çıktıktan sonra yolun sağında durdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması devam ederken, otobüste bulunan bir yolcunun yaralandığı bir yolcunun da hayatını kaybettiği öğrenildi.