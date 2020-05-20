Beşiktaş'ta çocuklar sıcak havanın tadını çıkardı - Son Dakika

Sokağa çıkma yasağının esnetilmesiyle 14 yaş altındaki çocuklar Beşiktaş'ta da saat 11: 00 ile 15: 00 arasında aileleriyle birlikte parklara akın etti. Bir hafta aradan sonra tekrar dışarı çıkmanın keyfini yaşayan çocuklara Beşiktaş Belediyesi ekipleri kitap seti dağıttı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının esnetilmesiyle birlikte 0-14 yaş arası çocuklar Türkiye'nin her yerinde bugün parklara, sahillere akın etti. Özgürlüğün tadını çıkaran çocuklar güzel havanında etkisiyle doyasıya eğlendi. Beşiktaş'ta aileleriyle beraber dışarı çıkan çocuklar Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı parklara gelerek burada hem piknik yaptı, hem de parklarda arkadaşlarıyla oyun oynadılar. Bir hafta aradan sonra tekrar dışarı çıkmanın sevincini yaşayan çocuklar doğanın tadını koşarak, top oynayarak, bisiklete binerek çıkardı. Aileler de çocuklarını maskelerini takmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı. Beşiktaş Belediyesi ekipleri de miniklere yaz ayını verimli geçirmeleri için çocuk kitap seti dağıttı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a ve belediye ekiplerine çocuk kitapları için teşekkür eden minikler 4 saat süren özgürlüğün ardından tekrar aileleriyle beraber eve gitmenin hüznünü yaşadı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da çocukların vakit geçirdiği o anların videosunu sosyal medya hesabında paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Çocuklarımız Beşiktaş'ta parklarımızın keyfini sürdüler. Salgın döneminde bugün ikinci kez sokağa çıkan çocukları evlerine eli boş göndermedik, onlara kitap setimizi armağan ettik. Sokaklarımızın çocuk sesleriyle canlanmasına az kaldı. Yeter ki biz tedbirlere uyalım."