Beşiktaş'ta çocuklara hediyeler dağıtıldı - Son Dakika

Beşiktaş Belediyesi , koronavirüs (Covid-19) salgınını engellemek adına sokağa çıkmaları yasaklanan evlerinden çıkamayan çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında hediyeler dağıttı. Çocuklar hediyeler için teşekkür ederken, belediye ekipleri ilçede gökyüzüne balonlar bıraktı.

Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasak olan çocuklar bayramlarını evde kutlayarak geçirecekler. Beşiktaş Belediyesi ekipleri de sokağa çıkamayan çocuklara, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. Yılına özel olarak kapı kapı dolaşarak hediyeler dağıttı. İçinde boyama seti ve Türk Bayrağı'nın bulunduğu paketleri belediye ekipleri çocuklara ulaştırdı. Öte yandan ilçede üzerinde Türk Bayrağı'nın bulunduğu balonları ekipler gökyüzüne bıraktı.

BAKAN : "BALKONLARDA BAYRAMIMIZI KUTLAYACAĞIZ"

Ekiplerin hediye verdiği Betül Bakan, bayramlarını okulda kutlamak istediklerini söyledi. Koronavirüs nedeniyle okula gidemeyip evlerinde, balkonlarında aynı şekilde bayramlarını kutlayacaklarını belirten Bakan, "Hepimiz okulumuzda arkadaşlarımız ve öğretmenlerimizle beraber bayramımızı kutlamak isterdik ama sokağa çıkamadığımız için evimizde, balkonlarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayacağız. Verdikleri hediyelerden dolayı da Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'a da teşekkür ediyorum" dedi.

YILDIZ : "OKULDAYMIŞ GİBİ ŞİİRLER OKUYACAĞIZ"

Nisa Yıldız'ın annesi Kerime Yıldız, Çocuklarının bayramı okulda kutlayamacağı için evde hazırlıklar yaptıklarını belirtti. Tıpkı okuldaymış gibi bayramı kutlayacaklarını da vurgulayan Yıldız, "Çocuklar için elimizden geleni yapıyoruz. Evimizde süslemelerimizi yaptık. Okuldaymış gibi bayrama hazırlandık. Şiirlerimizi okuyacağız. Camlara süslemelerimizi yerleştirdik. Çocuklarımız için bizlerde katkıda bulunmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Ekiplerin hediye verdiği Nisa Yıldız da kendi yazdığı şiiri okudu. Bayramı evde kutlayacaklarını söyleyen Yıldız, "Okula gidemeyeceğim yine de okuldaymış gibi bayramımızı kutlayacağız. Verdiği hediyelerden dolayı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a da çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

- İstanbul