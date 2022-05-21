BEŞİKTAŞ'TA ÇÖKEN İSTİNAT DUVARI BOMBA PATLAR GİBİ BİR SES GELDİ - Son Dakika
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BEŞİKTAŞ'TA ÇÖKEN İSTİNAT DUVARI BOMBA PATLAR GİBİ BİR SES GELDİ

21.05.2022 15:48

BEŞİKTAŞ'ta çöken ve bir kişinin ölümüne neden olan istinat duvarının yakınında oturanlar gece yaşananları anlattı.

BEŞİKTAŞ'ta çöken ve bir kişinin ölümüne neden olan istinat duvarının yakınında oturanlar gece yaşananları anlattı.

Etiler Nisbetiye Caddesi'nde dün saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun işletmeciliğini yaptığı restoranın istinat duvarı çöktü. Bu sırada kaldırımda yürüyen iki kişi, kopan parçaların altında kalarak ağır şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ürdünlü eski diplomat Ahmet Salim Subbet yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çöken duvar parçalarının yerden kaldırılmasının ardından olay yeri güvenlik altına alındı. Duvarın birkaç gün içinde yeniden yapılacağı belirtildi.

ÇOK FAZLA TELAŞ VE GÜRÜLTÜ VARDI

Duvarın çöktüğü sırada olay yerinde olduğunu ve yaralılara ilk müdahaleyi yapanlardan biri olduğunu belirten Halil İbrahim Özçelik, Maalesef istinat duvarı çöktü. Çok fazla telaş ve gürültü vardı. İki kişi yerde yatıyordu ve rahatsızdı. Biz de müdahale etmeye çalıştık. Yolu kestik, ambulansı aradık. O arada itfaiye de geldi. Polisler de sağ olsunlar, gelip yardımcı oldu. Biz elimizden geleni yapmaya çalıştık ama maalesef biri zaten olay yerinde can vermişti. Bomba patlar gibi bir ses geldi, biz de yan taraftaydık. Koşarak geldik ve müdahale ettik. Üzüldük dedi.

DUVARIN BAKIMA İHTİYACI VARDI

Çevrede oturanlar, 30-40 yıllık olduğunu söyledikleri binaya bakım yapılması gerektiğini, buna rağmen önlem alınmadığını iddia etti. Kemal Duran Yıllardır burada oturuyorum. O duvarı da yıllardır biliyorum. Çok eskiden beri, belki 30-40 senedir var. O duvarın çökmesi için orada gördüğünüz ağacın köklerinin baskı yaparak duvarı öne itmiş olması lazım. Orada bir eğilim oluşmuş olabilir. Dikkatli bakılırsa görülür ama ben orada eğimin olup olmadığını bilemiyorum. Çatlaklar oluşmuş olabilir. Onu görenler bir tedbir almalıydı. Onun önünde bir araba durunca çöktü. Büyük bir araç gürültü çıkardıysa yaptığı rezonans ile duvar çökmüş olabilir diye düşünüyorum. Benim fikrim bu. Burası bildim bileli restoran. En az 30-40 senedir var dedi.

Yakınlardaki bir apartmanda çalıştığı öğrenilen bir kişi ise Kimse müdahale etmedi. Burada ihmal var. Ben her sabah çocuklarımı getiriyorum. Bize bir şey olmadığı için dua ediyorum. Günde iki kere oradan gelip gidiyorduk diye konuştu.

BEŞİKTAŞ'TA ÇÖKEN İSTİNAT DUVARI BOMBA PATLAR GİBİ BİR SES GELDİ
BEŞİKTAŞ'TA ÇÖKEN İSTİNAT DUVARI BOMBA PATLAR GİBİ BİR SES GELDİ
BEŞİKTAŞ'TA ÇÖKEN İSTİNAT DUVARI BOMBA PATLAR GİBİ BİR SES GELDİ
BEŞİKTAŞ'TA ÇÖKEN İSTİNAT DUVARI BOMBA PATLAR GİBİ BİR SES GELDİ

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ'TA ÇÖKEN İSTİNAT DUVARI BOMBA PATLAR GİBİ BİR SES GELDİ - Son Dakika
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