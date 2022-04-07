Beşiktaş'ta çökme olan binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş'ta çökme olan binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu

07.04.2022 11:01

BEŞİKTAŞ'ta çatısı çöken metruk binadan kopan parçalar otoparktaki otomobilin üzerine düştü.

BEŞİKTAŞ'ta çatısı çöken metruk binadan kopan parçalar otoparktaki otomobilin üzerine düştü. Otomobildeki otopark görevlisi, çatıdan düşen parçaları son anda fark ederek kaçtı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Ortaköy Dereboyu Caddesi Muvakkit Sokak'ta dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Yaklaşık 30 yıldır metruk halde bulunan binanın çatısı, henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın içine çöktü. Bu sırada, daha önceden çöktüğü öğrenilen ikinci kattan geriye kalan duvar parçaları da yan tarafta otoparktaki otomobilin üzerine düştü. İçinde bulunan otopark görevlisi, son anda otomobilden çıkarak kopan parçaların altında kalmaktan kurtuldu. Metruk binada bir kişinin yaşadığı öğrenilirken, olay sırasında binada olmadığı tespit edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri bina içinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Çevresi güvenlik bariyerleri ile kapatılan binada belediye ekipleri sabah saatlerinde çalışma başlattı.  Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otopark görevlisi binadan seslerin gelmesi üzerine geriye doğru kaçıyor. Görevli, kopan parçaların altında kalmaktan son anda kurtuluyor. Kopan parçalar park halindeki otomobilinin üzerine düşüyor.


Beşiktaş'ta çökme olan binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Beşiktaş'ta çökme olan binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Beşiktaş'ta çökme olan binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Beşiktaş'ta çökme olan binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Beşiktaş'ta çökme olan binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Beşiktaş'ta çökme olan binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Beşiktaş'ta çökme olan binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu
YORUMLAR
500
BEŞİKTAŞ'TA ÇATIŞI ÇÖKEN METRUK BİNADAN KOPAN PARÇALAR OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ BEŞİKTAŞ'TA ÇATIŞI ÇÖKEN METRUK BİNADAN KOPAN PARÇALAR OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ Başkentte iki küçük çocuk başıboş köpeklerden son anda kurtuldu Başkentte iki küçük çocuk başıboş köpeklerden son anda kurtuldu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta çökme olan binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika


Son Dakika
12:15 Define aramak için kaçak kazı yapan adam, hayatını kaybetti
12:07 Saçlarını kısacak kesiyorlar: Ukraynalı kadınlar, Rus askerlerin tecavüzünden böyle kurtulmayı umuyor
12:05 Serbest kalmasını 8 kurban keserek kutlayan avukatın sevinci uzun sürmedi
11:57 Ali Koç'un da sabrı kalmadı! Fenerbahçe'de Mesut Özil hikayesi bitiyor
11:55 Putin'den yeni hamle: Kızlarına yaptırım uygulanınca, yaptırımdan korumak için sevgilisini şirket künyesinden çıkardı
11:43 Ulaşım zammını turnikelerden atlayarak protesto ettiler
11:32 Safiye Soyman, canlı yayında Seda Sayan'a nikah için aldığı hediyeyi anlattı
11:26 Macaristan da, Ukrayna-Rusya arasında arabuluculuğa soyundu: Orban, Putin ve Zelenski'yi Budapeşte'ye davet etti
11:22 7 Nisan Perşembe günü dolar 14,75'ten alıcı buluyor
11:13 Watford'un sahiplerinden Başkan Ali Koç'a Ozan Tufan nasihati: Oynamayınca kilo alıyor, oynatın!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 12:22:01. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta çökme olan binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement