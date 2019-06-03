Beşiktaş'ta çökme tehlikesi bulunan metruk bina nedeniyle cadde kapatıldı
55 dakika önce
Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL DHA-BEŞİKTAŞ'ta çökme tehlikesi bulunan metruk binanın bulunduğu cadde zabıta tarafından trafiğe kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:35 Kaynak: DHA
Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL DHA-BEŞİKTAŞ'ta çökme tehlikesi bulunan metruk binanın bulunduğu cadde zabıta tarafından trafiğe kapatıldı.
Yıldız Mahallesi, Asariye Caddesi üzerinde bulunan metruk binadan saat 22.30 sıralarında çatırdama sesleri gelmesi üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis, bina çevresinde inceleme yaparken, Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri metruk binanın bulunduğu caddeyi bariyerlerle araç trafiğine kapattı. Binanın daha önceden çökme tehlikesine karşı boşaltıldığı öğrenildi.
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