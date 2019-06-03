Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta çökme tehlikesi bulunan metruk bina nedeniyle cadde kapatıldı
Son Dakika Güncel Haber

Beşiktaş'ta çökme tehlikesi bulunan metruk bina nedeniyle cadde kapatıldı

55 dakika önce

Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL DHA-BEŞİKTAŞ'ta çökme tehlikesi bulunan metruk binanın bulunduğu cadde zabıta tarafından trafiğe kapatıldı.

Beşiktaş'ta çökme tehlikesi bulunan metruk bina nedeniyle cadde kapatıldı, System.String[]

Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL DHA-BEŞİKTAŞ'ta çökme tehlikesi bulunan metruk binanın bulunduğu cadde zabıta tarafından trafiğe kapatıldı.
Yıldız Mahallesi, Asariye Caddesi üzerinde bulunan metruk binadan saat 22.30 sıralarında çatırdama sesleri gelmesi üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis, bina çevresinde inceleme yaparken, Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri metruk binanın bulunduğu caddeyi bariyerlerle araç trafiğine kapattı. Binanın daha önceden çökme tehlikesine karşı boşaltıldığı öğrenildi. 
 


Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:35 Kaynak: DHA
Yıldız Mahallesi, DHA, Zabıta, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FATİH'TE DÖVİZ BÜROSU SAHİBİNE KURŞUN YAĞMURU AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Generallerimize hakaret asla kabul edilemez Meteoroloji 5 ili uyardı! Bayramın ilk günü yağmur bekleniyor Soma'da korkutan deprem!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 00:30:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta çökme tehlikesi bulunan metruk bina nedeniyle cadde kapatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]