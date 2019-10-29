Beşiktaş'ta Cumhuriyet Kupası sahibini buldu

İSTANBUL - Beşiktaş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında bu yıl ilk defa verilen Cumhuriyet Kupası sahibini buldu. Düzenlenen futbol turnuvasında birinci olan Dikilitaş Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor kupayı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın elinden aldı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları tüm yurtta coşkuyla sürerken, Beşiktaş Belediyesi de gençlerde cumhuriyet bilinci oluşturmak adına bir futbol turnuvası düzenledi. Bu yıl ilk defa düzenlenen Cumhuriyet Kupası'na amatör spor kulüplerinden oluşan 8 takım katıldı. Beşiktaş Belediyesi İsmet İnönü Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen turnuvada birinci olan takım Dikilitaş Spor Kulübü olurken ikinci Yıldız Spor Kulübü, üçüncü ise Özgayrettepe Spor Kulübü oldu.

"Turnuva gelenekselleşecek"

Turnuvanın ardından İsmet İnönü Spor Kompleksi'nde ödül töreni düzenlendi. Törene Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Vural, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Karaman, belediye meclis üyeleri ve gençlerin aileleri katıldı. Birinci olan Dikilitaşspor kupayı ve madalyalarını Başkan Rıza Akpolat'ın elinden aldı. Başkan Akpolat böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, turnuvanın her sene yapılacağını ve gelenekselleşeceğini belirtti.

"Cumhuriyet 96 yıldır süregelen ve ilelebet yaşayacak bir çağdaşlaşma öyküsü"

Beşiktaş'ta çocukların sanatla, bilimle, kültürle ve sporla sosyalleşeceğini dile getiren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Bu yıl ilk defa düzenlediğimiz 29 Ekim Cumhuriyet Kupası programında kulüplerimizle ve genç arkadaşlarımızla bir arada olduk. Beşiktaş'ta çocuklarımız bilimle, kültürle, sporla ve sanatla uğraşacak. Çocuklarımızın sosyalleşecekleri faaliyet alanlarını genişleteceğimizin sözünü vermiştik. Bu da bunun başlangıçlarından biri. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyeti kurarken 'Türk milletinin adetlerine ve karakterine en uygun yönetim biçimi cumhuriyettir' demiştir. Biz boyunduruk altında yaşamayı kabullenmeyen, halkın egemenliğine ve iradesine inanan, bağımsızlığına düşkün, kendi geleceğini kendisi tayin eden bir milletiz. Cumhuriyet 96 yıldır süregelen ve ilelebet yaşayacak bir çağdaşlaşma öyküsü. Bu öyküyü hep beraber devam ettireceğiz. Daha güzel hale getireceğiz. Bütün vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlarım hem de başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimiz rahmetle, minnetle anıyorum " diye konuştu.

"Gençler turnuvadan memnun"

Böyle güzel bir günde birinci olmanın daha çok mutluluk verdiğini belirten Kayra Özmen, " Birinci olmayı bekliyorduk. Böyle güzel bir günde birinci olmak daha güzel oldu. Takım arkadaşlarım çok güzel oynadı. Hakkımızla kazandık. Hakem de çok iyiydi. Turnuva güzel geçti. Kavgasız geçti. Yeni arkadaşlarımızla beraber oynadık. Hiç yenilmeden turnuvayı kazandık. Mutluyuz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun "dedi.

Herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Fuat Akpınar ise, " Turnuva güzeldi. Hepimiz iyi oynadık. Rakip takımlarda iyiydi. Mücadeleli maçlar oldu. Sonucunda şampiyon olduk. Takımıma ve taraftarlara teşekkür ediyorum. Takım ile gurur duyuyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun " ifadelerinde bulundu.