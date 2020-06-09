Beşiktaş'ta darp ettiği eski sevgilisini bu kez bıçakladı - Son Dakika

Beşiktaş'ta darp ettiği eski sevgilisini bu kez bıçakladı

BEŞİKTAŞ'ta geçen Cumartesi günü eski sevgilisi Ceylan G.'ye şiddet uygulayan Nazir İ., adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest kalmasının ardından dün akşam Ceylan G.'nin önünü keserek elinden ve boynundan bıçakla yaraladı.

BEŞİKTAŞ'ta geçen Cumartesi günü eski sevgilisi Ceylan G.'ye şiddet uygulayan Nazir İ., adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest kalmasının ardından dün akşam Ceylan G.'nin önünü keserek elinden ve boynundan bıçakla yaraladı. Nazir İ. polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı. Beşiktaş'ta Cumartesi günü eski sevgilisi Ceylan G.(29)'ye şiddet uygulayan Nazir İ.(25), Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Eski sevgilisine şiddet uygulayan Nazir İ. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Nazir İ., adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından dün akşam 21.45 sıralarında Nazir İ., adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından dün akşam 21.45 sıralarında Muradiye Mahallesi Deryadil Sokak'ta eski sevgilisi Ceylan G.'nin önüne keserek önce darp etti ardından da elinden ve boynundan bıçakla yaraladı. Nazir İ., polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ise Ceylan G.'nin yaralarının vatandaşlar tarafından sarıldığı ve sokakta birçok polis ekibinin olduğu görülüyor. Çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ise Ceylan G.'nin yaralarının vatandaşlar tarafından sarıldığı ve sokakta birçok polis ekibinin olduğu görülüyor.

- İstanbul - İstanbul

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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