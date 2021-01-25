Beşiktaş'ta dehşet anları kamerada - Son Dakika

Beşiktaş'ta dehşet anları kamerada

25.01.2021 13:57

Beşiktaş'ta dehşet anları kamerada Akli dengesi bozuk kağıt toplayıcı bir şahıs 2'si kadın 3 kişiyi bıçakladı Beşiktaş polisi kimliğini tespit ettiği şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor Beşiktaş'ta akli dengesi bozuk olduğu öğrenilen kağıt toplayıcı bir şahıs, yolda yürüyen 2'si kadın...

Beşiktaş'ta dehşet anları kamerada

Akli dengesi bozuk kağıt toplayıcı bir şahıs 2'si kadın 3 kişiyi bıçakladı

Beşiktaş polisi kimliğini tespit ettiği şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor

İSTANBUL - Beşiktaş'ta akli dengesi bozuk olduğu öğrenilen kağıt toplayıcı bir şahıs, yolda yürüyen 2'si kadın 3 kişiyi bıçakladı. Dehşeti anları kameralara yansırken, yaralılar hastaneye kaldırdı. Beşiktaş polisi kimliğini tespit ettiği şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Beşiktaş Akaretler Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akli dengesi bozuk olduğu öğrenilen kağıt toplayıcı bir şahıs, yolda yürüyen 2'si kadın 3 kişiye henüz bilinmeyen nedenle saldırdı.Saldırgan şahıs 3 kişiyi çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.

Kadını defalarca bıçakladı

Dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şahıs arkadan yaklaştığı kişilere bıçakla saldırıyor. Aldığı darbelerle il kişi yere düştükten sonra kaçıyor. Saldırgan duvara sıkıştırdığı kadını defalarca bıçakladıktan sonra kaçıyor. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine gelem sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ve Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Polis saldırganın peşinde

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise çevrede çalışma yaparak güvenlik kamera görüntülerini inceldi. Şahsın önce eşkalini ardından da kimliğini tespit eden Beşiktaş polis, şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş'ta dehşet anları kamerada
Beşiktaş'ta dehşet anları kamerada
Beşiktaş'ta dehşet anları kamerada
Beşiktaş'ta dehşet anları kamerada

Vişnezade, Beşiktaş, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta dehşet anları kamerada - Son Dakika


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