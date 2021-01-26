Beşiktaş'ta dehşeti yaşatan saldırgana tutuklama talebi - Son Dakika

Beşiktaş'ta dehşeti yaşatan saldırgana tutuklama talebi

Savcılık ifadesinde neden yaptığını bilmediğini söyledi

İSTANBUL - Beşiktaş'ta tatil için ülkeye gelen Rus uyruklu 2'si kadın 3 kişiyi bıçaklayan şüpheli çıkarıldığı savcılıkça 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. Şüphelinin savcılık sorgusunda, neden yaptığını bilmediğini söylediği öğrenildi.

Beşiktaş Akaretler'de önceki gün saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, Rus uyruklu Alexandra Russonova (27), Alexandra Valkavov ve Maxim Medvedev yolda yürüdükleri esnada arkalarından yaklaşan Hasan Hüseyin Y. tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı. Dehşet anlarının kameralara yansıdığı olayda, yaralı turistler ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganı 24 saat geçmeden Beyoğlu Cihangir'deki bir camide kıskıvrak yakalayarak gözaltına almıştı. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'nde işlemleri yapılan şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine teslim edilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Adliye savcılığa çıkarılan şüpheli 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Öte yandan savcılığa çıkarılan şüphelinin ifadesinin alındığı esnada, saldırıyı neden gerçekleştirdiğini bilmediğini söylediği öğrenildi.