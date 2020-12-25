Beşiktaş'ta Demir Grup Sivasspor mesaisi başladı - Son Dakika

Beşiktaş'ta Demir Grup Sivasspor mesaisi başladı

25.12.2020 14:23
Beşiktaş'ta Demir Grup Sivasspor mesaisi başladı, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 15'inci haftasında Vodafone Park'ta Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 15'inci haftasında Vodafone Park'ta Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı.

Basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, sahada rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile antrenmana başladı. Pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmaları yapıldı. İdman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Gökhan Töre, sahada bireysel çalışmalarına devam etti.

Siyah beyazlılar, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına yarın saat 12.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı çalışmayla devam edecek.


Beşiktaş'ta Demir Grup Sivasspor mesaisi başladı
Beşiktaş'ta Demir Grup Sivasspor mesaisi başladı
Beşiktaş'ta Demir Grup Sivasspor mesaisi başladı
Beşiktaş'ta Demir Grup Sivasspor mesaisi başladı
Beşiktaş'ta Demir Grup Sivasspor mesaisi başladı

Bjk Nevzat Demir Tesisleri, Vodafone Park, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Demir Grup Sivasspor mesaisi başladı - Son Dakika Spor


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