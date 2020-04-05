Beşiktaş'ta demirli lüks tekne battı - Son Dakika

Beşiktaş'ta demirli lüks tekne battı
15 dakika önce
BEŞİKTAŞ Bebek Sahili'nde demirli, bir turizm organizasyon firmasına ait EYP isimli tekne henüz belirlenemeyen bir nedenle su alarak battı.
BEŞİKTAŞ Bebek
Sahili'nde demirli, bir turizm organizasyon firmasına ait EYP isimli tekne henüz belirlenemeyen bir nedenle su alarak battı.
Olay saat 06: 00 sıralarında, Cevdet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Sahilde demirli bulunan, turizm-organizasyon işleri yapan bir firmaya ait olduğu öğrenilen EYP isimli lüks tekne henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı. Kısa süre sonra tekne yan yattı. Olay yerine gelen Deniz Polisi teknede inceleme yaptı. Diğer tekne çalışanları tarafından haber verilen EYP isimli lüks teknenin çalışanı, teknenin battığından haberi olmadığını belirterek, "Teknenin nasıl battığını bilmiyorum. Olay anında burada değildim" dedi. Teknenin neden battığı yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 07:22 Kaynak: DHA
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