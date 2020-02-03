Beşiktaş'ta denizde ceset ihbarı polisi harekete geçirdi - Son Dakika

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Beşiktaş'ta denizde ceset ihbarı polisi harekete geçirdi
6 saat önce
Beşiktaş'ta denizde bir ceset bulunduğu ihbarı, polis ekiplerini harekete geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:50 Kaynak: İHA
Beşiktaş'ta denizde bir ceset bulunduğu ihbarı, polis ekiplerini harekete geçirdi. Sahil Güvenlik ve deniz polisi, cesedin görüldüğü ihbar edilen bölgede arama yapıyor.
Edinilen bilgilere göre Arnavutköy'de denizde bir ceset gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi. Deniz polisi cesetin görüldüğü belirtilen bölgede arama çalışması başlattı. Dalgıç polisler de denize dalış yaparak ceset aradı. Yapılan çalışmalarda şu ana kadar ceset bulunamazken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
(İHA)
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