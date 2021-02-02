Beşiktaş'ta denize atlayan kişinin cesedi bulundu - Son Dakika
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Beşiktaş'ta denize atlayan kişinin cesedi bulundu

02.02.2021 17:06
Beşiktaş'ta denize atlayan kişinin cesedi bulundu

BEŞİKTAŞ'ta henüz bilinmeyen nedenle denize atlayan kişi bir süre su yüzeyinde kaldıktan sonra kayboldu.

BEŞİKTAŞ'ta henüz bilinmeyen nedenle denize atlayan kişi bir süre su yüzeyinde kaldıktan sonra kayboldu. Botla denize açılan dalgıç polisler Baltalimanı açıklarında 63 yaşındaki Mustafa Akdoğdu'nun cesedini çıkardı.

Olay, saat 15.00 Beşiktaş Bebek'te meydana geldi. Deniz kenarında bankta oturan bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle denize atladı. Su üzerinde çırpınan kişi bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dalgıç polisler botla denize açılarak çalışma yaptı. Yaklaşık yarım saat sürenin arama çalışmalarının ardından Baltalimanı açıklarında ceset bulundu. Bota çıkarılan ceset, kıyıya getirildi. Üzerinden kimlik çıkan cesedin 63 yaşındaki Mustafa Akdoğdu'ya ait olduğu belirlendi.

Ambulansa alınan ceset Baltalımanı Kemik Hastalıkları Hastanesi Morguna götürüldü.


- İstanbul
Beşiktaş'ta denize atlayan kişinin cesedi bulundu
Beşiktaş'ta denize atlayan kişinin cesedi bulundu
Beşiktaş'ta denize atlayan kişinin cesedi bulundu
YORUMLAR
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Baltalimanı, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta denize atlayan kişinin cesedi bulundu - Son Dakika


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