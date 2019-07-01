Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta denize düşen kadını itfaiye kurtardı (1)
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Beşiktaş'ta denize düşen kadını itfaiye kurtardı (1)

7 dakika önce

BEŞİKTAŞ'ta denize düşen kadını itfaiye kurtardı.

Beşiktaş'ta denize düşen kadını itfaiye kurtardı (1), System.String[]


BEŞİKTAŞ'ta denize düşen kadını itfaiye kurtardı.
Beşiktaş sahilde denizi seyrederken bir anda dengesini kaybeden kadının imdadına itfaiye yetişti. Denizden çıkamayan kadını uzun uğraşlar sonucu itfaiye kurtardı.

- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:16 Kaynak: DHA
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