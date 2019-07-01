Beşiktaş'ta denize düşen kadını itfaiye kurtardı (1)
7 dakika önce
BEŞİKTAŞ'ta denize düşen kadını itfaiye kurtardı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:16 Kaynak: DHA
BEŞİKTAŞ'ta denize düşen kadını itfaiye kurtardı.
Beşiktaş sahilde denizi seyrederken bir anda dengesini kaybeden kadının imdadına itfaiye yetişti. Denizden çıkamayan kadını uzun uğraşlar sonucu itfaiye kurtardı.
- İstanbul
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Beşiktaş'ta denize düşen kadını itfaiye kurtardı (1)
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