BEŞİKTAŞ'TA DENİZE DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYE BÖYLE KURTARDI - Son Dakika
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BEŞİKTAŞ'TA DENİZE DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYE BÖYLE KURTARDI

6 saat önce

BEŞİKTAŞ Bebek'te denize düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

BEŞİKTAŞ'TA DENİZE DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYE BÖYLE KURTARDI, System.String[]

BEŞİKTAŞ Bebek'te denize düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Beşiktaş Bebek sahilinde dün gece yaşandı. Denize düşerek iskele altında mahsur kalan köpeği görenler durumu itfaiye bildirdi.

İtfaiye ekipleri köpeğin olduğu yerde deniz suyu olduğunu görünce durumu İtfaiye Su Altı/Üstü Arama Kurtarma (İSAK) ekiplerini çağırdı.

Bunun üzerine köpeğin olduğu yere ulaşan bir itfaiye ekibi, yardım bekleyen köpeği beline bağladığı iple kendine doğru çekti. Önce bir kurtarma botuna alınan köpek daha sonra kıyıda bekleyen ekipler tarafından yukarı çıkarıldı. Bir süre bekleyen köpek daha sonra gözlerden kayboldu

Görüntü Dökümü:

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-Kurtarma operasyonu


Beşiktaş, İtfaiye, Bebek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 05:46 Kaynak: DHA
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