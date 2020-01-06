Beşiktaş'ta denize düşen köpeği itfaiye böyle kurtardı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta denize düşen köpeği itfaiye böyle kurtardı

6 saat önce

BEŞİKTAŞ Bebek'te denize düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Beşiktaş'ta denize düşen köpeği itfaiye böyle kurtardı, System.String[]
BEŞİKTAŞ Bebek'te denize düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Beşiktaş Bebek sahilinde dün gece yaşandı. Denize düşerek iskele altında mahsur kalan köpeği görenler durumu itfaiye bildirdi.

İtfaiye ekipleri köpeğin olduğu yerde deniz suyu olduğunu görünce durumu İtfaiye Su Altı/Üstü Arama Kurtarma (İSAK) ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine köpeğin olduğu yere ulaşan bir itfaiye ekibi, yardım bekleyen köpeği beline bağladığı iple kendine doğru çekti. Önce bir kurtarma botuna alınan köpek daha sonra kıyıda bekleyen ekipler tarafından yukarı çıkarıldı. Bir süre bekleyen köpek daha sonra gözlerden kayboldu.


- İstanbul
Beşiktaş, İtfaiye, Bebek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 05:53 Kaynak: DHA
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