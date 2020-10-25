BEŞİKTAŞ'TA DENİZE DÜŞEN TURİSTLERİ TEKNEDEKİ KİŞİ KURTARDI - Son Dakika

BEŞİKTAŞ'TA DENİZE DÜŞEN TURİSTLERİ TEKNEDEKİ KİŞİ KURTARDI
25.10.2020 17:14
Beşiktaş Bebek sahilinde yürüyen iki turist dengesini kaybederek denize düştü.
Beşiktaş Bebek sahilinde yürüyen iki turist dengesini kaybederek denize düştü. Denizde iki kişinin çırpındığını gören teknedeki kişi de denize atlayarak turistleri denizden çıkardı. O anlar ise cep telefonu ile kaydedildi.
Beşiktaş Bebek sahilde dün akşam saatlerinde biri kadın iki turist dengelerini kaybetmesi nedeniyle denize düştü. Denizde iki kişinin çırpındığını gören teknedeki kişi denize atlayarak iki turisti denizden tekneye aldı. Vatandaşların şaşkın bakışları altında denizden çıkan iki turist otellerine gitti. O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
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