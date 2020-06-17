Beşiktaş'ta Denizlispor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 28. haftasında 20 Haziran Cumartesi günü Yukatel Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'in 28. haftasında 20 Haziran Cumartesi günü Yukatel Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, 1,5 saat sürdü. Isınma ve istasyon koşuları sonrası çeşitli pas, top kapma, dar alanda kontrol çalışması yapan siyah-beyazlılar, taktik program ve şut çalışmasıyla idmanı tamamladı. Siyah-beyazlılar yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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